В Хабаровском крае за сутки пожарные потушили 32 техногенных возгорания, десять — в жилье

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, подразделения пожарной охраны реагировали на 32 техногенных пожара, десять из которых произошли в жилом секторе. Кроме того, в населённых пунктах края зарегистрировано два пала сухой растительности. Ещё один пал пожарные и спасательные подразделения тушили на островной части Хабаровска — на острове Большой Уссурийский.