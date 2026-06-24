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В Хабаровском крае за сутки пожарные потушили 32 техногенных возгорания, десять — в жилье

На острове Большой Уссурийский горела сухая растительность, спасатели выезжали на ликвидацию.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае за минувшие сутки сохранялась напряжённая обстановка с техногенными пожарами, однако чрезвычайных ситуаций не произошло. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, подразделения пожарной охраны реагировали на 32 техногенных пожара, десять из которых произошли в жилом секторе. Кроме того, в населённых пунктах края зарегистрировано два пала сухой растительности. Ещё один пал пожарные и спасательные подразделения тушили на островной части Хабаровска — на острове Большой Уссурийский.

На всей территории края продолжает действовать особый противопожарный режим. На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий спасателей привлекали четыре раза. Для оказания аварийно-спасательных и других неотложных работ подразделения МЧС выезжали один раз.

На туристических маршрутах зарегистрировано пять групп общей численностью 35 человек, из которых шестеро — дети. Все туристы находятся на связи, их маршруты согласованы.

Сегодня в Хабаровске ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 4−5 метров в секунду. Температура воздуха днём составит плюс 21−23 градуса.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

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