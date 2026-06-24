Сергей Зверев рассказал о пути в музыку

Первым, кто разглядел в нём певческий талант, стал друг и участник группы «Восток» Геннадий Филиппов. Позднее к уговорам подключился продюсер Юрий Айзеншпис, который настойчиво звал Зверева в студию и придумывал разные творческие схемы. По словам шоумена, они почти пришли к финалу — договорились о контракте, однако в день, когда планировалось подписание, стилист не явился на встречу, а уже на следующий день Айзеншписа не стало. Бумаги так и остались неподписанными.