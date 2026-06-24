Сергей Зверев рассказал о пути в музыку

Сергей Зверев раскрыл детали своего пути в музыку в рамках подкаста «Переговорка», вышедшего на платформах «Радио 1» и Propusk.tv. Артист уточнил, что не ограничивается вокалом — он также пишет тексты и сочиняет мелодии для собственных песен. Долгое время стилист даже не рассматривал всерьёз предложения коллег по индустрии, поскольку полностью выкладывался на ниве высокой моды.
Первым, кто разглядел в нём певческий талант, стал друг и участник группы «Восток» Геннадий Филиппов. Позднее к уговорам подключился продюсер Юрий Айзеншпис, который настойчиво звал Зверева в студию и придумывал разные творческие схемы. По словам шоумена, они почти пришли к финалу — договорились о контракте, однако в день, когда планировалось подписание, стилист не явился на встречу, а уже на следующий день Айзеншписа не стало. Бумаги так и остались неподписанными.
Решающий голос прозвучал от Аллы Пугачёвой. Зверев признался, что не решился перечить певице, которую считает своей музой и авторитетом, которому доверяет безоговорочно. Он подчеркнул, что никогда не прекращает совершенствоваться и ежедневно работает над собой. «Учиться надо, без этого никак. Я в своей профессии Майкл Джексон и Мадонна вместе взятые. Ещё принца добавить, других звёзд — и это будет только половина меня», — заявил артист.