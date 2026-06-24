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Новый трамвайный маршрут № 17 свяжет Сосновый бор с площадью Калинина в Новосибирске

Изменения трамвайной маршрутной сети ожидают жителей Новосибирска — к вводу готовят новый маршрут № 17, который свяжет Сосновый бор с площадью Калинина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Источник: Сиб.фм

Профильные службы уже провели пробную обкатку с привлечением всех моделей трамваев, имеющихся в городском парке. Как подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, маршрут оказался востребованным у горожан, поскольку позволяет удобно добираться до метро, и теперь необходимо принять взвешенное решение о включении его в регулярные перевозки.

По словам начальника департамента транспорта мэрии Павла Ивахненко, для полноценного запуска остается решить две глобальные задачи. Требуется обустроить остановочную платформу на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Учительской, а также реконструировать светофорный объект. Эти работы планируется выполнить в течение текущего и следующего годов. После завершения подготовки по маршруту будут курсировать три трамвая с интервалом в двадцать минут. При этом в 2027 году введение маршрута станет возможным только через механизм муниципального контракта.

Максим Кудрявцев поручил чётко определить сроки реализации задачи, разработать дорожную карту и тщательно просчитать финансовое обоснование.

Ранее «Сиб.фм» сообщал о том, что в Новосибирске могут изменить маршрут автобуса № 45К. На него хотят добавить две остановки.