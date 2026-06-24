Новый трамвайный маршрут № 17 свяжет Сосновый бор с площадью Калинина в Новосибирске

По словам начальника департамента транспорта мэрии Павла Ивахненко, для полноценного запуска остается решить две глобальные задачи. Требуется обустроить остановочную платформу на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Учительской, а также реконструировать светофорный объект. Эти работы планируется выполнить в течение текущего и следующего годов. После завершения подготовки по маршруту будут курсировать три трамвая с интервалом в двадцать минут. При этом в 2027 году введение маршрута станет возможным только через механизм муниципального контракта.