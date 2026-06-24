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В Туве задержан подозреваемый в краже у ребёнка в лагере

Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Полицейские задержали 19-летнего безработного жителя Ак-Довурака по подозрению в краже телефона у школьника в детском лагере «Таежный». Об этом сообщили в ГУ МВД России по Республике Тыва.

Инцидент произошёл ночью — несколько неизвестных проникли на территорию учреждения, вели себя агрессивно и напугали детей, а после их ухода один из воспитанников обнаружил пропажу гаджета.

Родители пострадавшего сразу обратились в полицию. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела.

Задержанный ранее не привлекался к ответственности, сейчас решается вопрос о мере пресечения. Правоохранители продолжают поиски остальных участников нападения.

Ранее мы сообщали, что арестован мужчина, напавший на детский лагерь в Туве.