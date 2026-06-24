Россиянам рассказали, когда выгоднее брать отпуск во второй половине 2026 года

«Чем больше в месяце рабочих дней, тем дешевле стоит рабочий день, и тем меньше вы теряете при расчете отпускных. Таким образом, самым невыгодным месяцем во второй половине 2026 года будет ноябрь — там 20 рабочих дней», — пояснил эксперт.