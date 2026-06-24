В Хабаровском крае посевная вышла на финишную прямую

Один из примеров роста — фермер Роман Масютин, который развивает семейное хозяйство. В 2024 году он начинал вместе с супругой с пяти гектаров картофеля, а сейчас под эту культуру у него уже 125 гектаров; кроме того, он выращивает арбузы, огурцы, томаты, кабачки и впервые высаживает белокочанную капусту.