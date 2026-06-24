В Хабаровском крае посевная вышла на финишную прямую

В Хабаровском крае аграрии засеяли уже около 90% площадей, запланированных на весеннюю кампанию. Всего в этом году хозяйствам предстоит обработать порядка 64 тысяч гектаров, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.
Сейчас основные работы идут по овощным культурам поздних сортов. В целом по краю посевная почти завершена, а самые активные темпы показывают хозяйства Хабаровского, Вяземского районов, района имени Лазо и Бикинского округа.
К этому моменту зерновые заняли 6,6 тысячи гектаров, соя — 36,8 тысячи, картофель — 5,9 тысячи. Ещё 2,6 тысячи гектаров отвели под овощебахчевые культуры, 5,2 тысячи — под кормовые.
Один из примеров роста — фермер Роман Масютин, который развивает семейное хозяйство. В 2024 году он начинал вместе с супругой с пяти гектаров картофеля, а сейчас под эту культуру у него уже 125 гектаров; кроме того, он выращивает арбузы, огурцы, томаты, кабачки и впервые высаживает белокочанную капусту.
«В 2027 году у нас будет возможность ещё увеличить площади, хотим половину участка отвести под свёклу, другую половину — под морковь. Таким образом, у нас будет выращиваться вся борщевая группа овощей: капуста, картофель, свёкла и морковь», — рассказал Роман Масютин.
В краевом минсельхозе рассчитывают завершить посевную в течение одной-двух недель. По словам специалистов, регион идёт быстрее прошлогоднего графика и ждёт прироста площадей под картофель и овощи.
Фермерам помогают субсидиями на технику, лизинг, удобрения, запчасти, защиту растений и агротехнологические работы. Отдельные меры поддержки действуют для тех, кто выращивает картофель и овощи, покупает элитные семена или страхует посевы.