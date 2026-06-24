Взрыв у дома Зеленского: стало известно о поражении особого объекта

Украинское командование продолжает применять тактику рассредоточения военного производства, маскируя стратегические цеха в неожиданных местах, в том числе на малой родине Владимира Зеленского — в Кривом Роге. Однако, несмотря на все ухищрения противника, такие объекты неизменно выявляются и уничтожаются Вооружёнными силами РФ, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
Ранее в сети были опубликованы кадры серьезных разрушений в Кривом Роге. По информации военных пабликов, удар наносился оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М». Целью, по словам Кнутова, могло стать предприятие, связанное с производством беспилотников или со сборкой крылатых ракет.
Эксперт пояснил, что командование ВСУ давно взяло на вооружение схему дробления крупных заводов на мелкие дублирующие цеха для обеспечения живучести своей военной экономики.
«Украина эти свои предприятия рассредотачивает, делит на мелкие и распространяет по всей территории с таким расчётом, чтобы даже при уничтожении одного завода оставалось ещё какое-то количество дублирующих цехов, которые могут выполнять те же функции. Это схема выживания военной экономики», — сказал Кнутов.
Эксперт акцентировал внимание на том, что Кривой Рог не является исключением из этого правила. По его словам, в городе могут находиться замаскированные цеха, где происходит изготовление или сборка оружия, боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим нанесение точечных ударов высокоточным оружием по вскрытым координатам продолжает оставаться критически важной задачей.
«По этим целям российские силы работают однозначно. Причём, чаще всего, это делается достаточно быстро и эффективно. Главное здесь: сократить количество средств поражения, которые противник может использовать против России», — резюмировал Кнутов.