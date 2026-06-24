Красноярская авиакомпания планирует обновить воздушный флот новыми Ил-114−300

Красноярская краевая авиакомпания «КрасАвиа» планирует обновить воздушный флот новыми воздушными судами Ил-114−300. Этот турбовинтовой ближнемагистральный пассажирский самолет специально разработан для перевозок внутри регионов. Его вместимость — 66 пассажиров.
Первый полет опытного самолет состоялся в декабре 2020 года, а в июне нынешнего года производитель получил, наконец, сертификат на производство. К слову, в Красноярске Ил-114−300 показал себя в нынешнем феврале, его встречала делегация во главе с губернатором и министром транспорта.
Первые три серийных самолета уже переданы в Архангельскую область. Минтранспорта Красноярского края активно ведет переговоры с Государственной транспортной лизинговой компанией, планируется привлечь федеральные средства для покупки самолетов. Их число пока не указывается. Но решено, что новыми Ил-114−300 заменят старые Ан-24, которые отработали уже по полвека.