Красноярская авиакомпания планирует обновить воздушный флот новыми Ил-114−300

Первый полет опытного самолет состоялся в декабре 2020 года, а в июне нынешнего года производитель получил, наконец, сертификат на производство. К слову, в Красноярске Ил-114−300 показал себя в нынешнем феврале, его встречала делегация во главе с губернатором и министром транспорта.