В Омской области Минздрав сообщил о росте числа льготников на 18,3% за год

В Омской области зафиксирован рост числа граждан, нуждающихся в льготных лекарствах. По данным регионального Минздрава, сейчас их 144 670 человек — это на 18,3% больше, чем годом ранее (плюс 22 409 пациентов).
Чаще всего в системе льготного лекарственного обеспечения находятся пациенты с онкологическими заболеваниями. Речь идёт о злокачественных новообразованиях молочной железы, лёгких, толстой и прямой кишки, предстательной железы, яичников, а также меланоме.
В региональном Минздраве NGS55 сообщили, что часть зарубежных фармкомпаний действительно прекратила поставки в Россию после введения санкций. Однако, по данным ведомства, это не привело к дефициту препаратов — на рынке представлены отечественные аналоги.
Также отмечается, что в ходе закупочных процедур по ряду препаратов для лечения онкологических заболеваний фиксировались случаи отсутствия заявок от поставщиков. В числе причин — пересмотр отпускных цен производителями и регуляторные изменения. В таких случаях пациентов переводили на альтернативные схемы терапии в соответствии с клиническими рекомендациями.