В Омской области Минздрав сообщил о росте числа льготников на 18,3% за год

Также отмечается, что в ходе закупочных процедур по ряду препаратов для лечения онкологических заболеваний фиксировались случаи отсутствия заявок от поставщиков. В числе причин — пересмотр отпускных цен производителями и регуляторные изменения. В таких случаях пациентов переводили на альтернативные схемы терапии в соответствии с клиническими рекомендациями.