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В Омской области Минздрав сообщил о росте числа льготников на 18,3% за год

В регионе увеличилось количество пациентов, получающих льготные препараты. В ведомстве заявляют, что перебоев с обеспечением нет, несмотря на уход части зарубежных поставщиков.

Источник: Om1 Омск

В Омской области зафиксирован рост числа граждан, нуждающихся в льготных лекарствах. По данным регионального Минздрава, сейчас их 144 670 человек — это на 18,3% больше, чем годом ранее (плюс 22 409 пациентов).

Чаще всего в системе льготного лекарственного обеспечения находятся пациенты с онкологическими заболеваниями. Речь идёт о злокачественных новообразованиях молочной железы, лёгких, толстой и прямой кишки, предстательной железы, яичников, а также меланоме.

В региональном Минздраве NGS55 сообщили, что часть зарубежных фармкомпаний действительно прекратила поставки в Россию после введения санкций. Однако, по данным ведомства, это не привело к дефициту препаратов — на рынке представлены отечественные аналоги.

Также отмечается, что в ходе закупочных процедур по ряду препаратов для лечения онкологических заболеваний фиксировались случаи отсутствия заявок от поставщиков. В числе причин — пересмотр отпускных цен производителями и регуляторные изменения. В таких случаях пациентов переводили на альтернативные схемы терапии в соответствии с клиническими рекомендациями.