Билайн и «ЛизаАлерт» рассказали жителям Красноярска о культуре безопасности на фестивале «Яркие берега»

20 июня в Красноярске в рамках проекта «Яркие берега» состоялся Фестиваль добрых дел. Одной из площадок мероприятия стала зона культуры безопасности, организованная Билайном совместно с добровольческим поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт».
В течение дня сотрудники Билайна и представители «ЛизаАлерт» рассказывали гостям фестиваля о правилах безопасного поведения в городской и природной среде, особенностях летнего поискового сезона, причинах, по которым люди могут потеряться, а также о том, как современные технологии помогают сократить время поиска пропавших людей.
Особое внимание было уделено бесплатному сервису «Геопоиск» от Билайна и «ЛизаАлерт». Участники мероприятия узнали, как работает сервис и каким образом оператор связи может оперативно передать данные о местоположении абонента поисковому отряду в случае если он потерялся.
Представители «ЛизаАлерт» рассказали посетителям о минимальном наборе вещей, который необходимо брать с собой при выходе в лес, а также напомнили основные правила поведения в ситуации, если человек потерялся. Для детей и родителей были организованы специальные беседы по безопасности, а также подготовлены памятки и тематические раскраски, которые помогли закрепить полученные знания в игровой форме.
«Летом количество заявок на поиск традиционно возрастает. Многие случаи можно предотвратить благодаря простым мерам предосторожности и базовым знаниям о безопасности. Поэтому для нас особенно важно рассказывать взрослым и детям, как подготовиться к прогулке или поездке на природу, что делать в случае потери ориентировки и почему так важно оставаться на связи. Такие мероприятия помогают сделать безопасность частью повседневной культуры», — отметила руководитель направления «Профилактика» отряда «ЛизаАлерт» в Красноярском крае Анна Дулькейт.
Большой интерес к теме безопасности проявили и представители старшего поколения. Им рассказали о важности поддержания связи с родственниками и близкими, а также о современных инструментах, которые могут помочь в экстренной ситуации.
По итогам мероприятия стороны договорились о дальнейшем развитии сотрудничества в регионе и проведении совместных профилактических мероприятий по безопасности в образовательных учреждениях Красноярского края в новом учебном году.
«Технологии становятся по-настоящему ценными тогда, когда помогают людям в реальной жизни. Совместно с отрядом “ЛизаАлерт” мы не только развиваем сервисы, которые помогают находить пропавших людей, но и формируем культуру безопасности. Чем больше людей знают простые правила поведения в городе и на природе, тем меньше риск возникновения чрезвычайных ситуаций и тем больше шансов сохранить здоровье и жизнь человека», — рассказала директор розничного бизнеса Билайна в Красноярске Анна Боос.
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