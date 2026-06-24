Билайн и «ЛизаАлерт» рассказали жителям Красноярска о культуре безопасности на фестивале «Яркие берега»

«Технологии становятся по-настоящему ценными тогда, когда помогают людям в реальной жизни. Совместно с отрядом “ЛизаАлерт” мы не только развиваем сервисы, которые помогают находить пропавших людей, но и формируем культуру безопасности. Чем больше людей знают простые правила поведения в городе и на природе, тем меньше риск возникновения чрезвычайных ситуаций и тем больше шансов сохранить здоровье и жизнь человека», — рассказала директор розничного бизнеса Билайна в Красноярске Анна Боос.