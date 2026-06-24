Современную электричку запустили из Владивостока до мыса Астафьева

Вагоны нового поколения стали гораздо удобнее. Они оборудованы современными системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха. Для удобства пассажиров под эргономичными сиденьями установили розетки для зарядки телефонов, а в самом салоне предусмотрели места для багажа и крепления для велосипедов.