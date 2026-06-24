Исполнитель Канги выступит в Хабаровске на Дне молодёжи

— В день проведения фестиваля будут работать разнообразные интерактивные площадки, мастер-классы. Например, студенты разных национальностей создадут собственную фотозону, направленную на формирование единства России. Другие гости праздника смогут сплести браслет в цветах флага России или расписать посуду национальными орнаментами. Ожидают присутствующих танцевальный и инструментальный мастер-классы — участники будут играть на бубнах коренных малочисленных народов севера, а также на африканских барабанах вместе с иностранными студентами, — рассказали предварительную программу проведения Дня молодежи в комитете по делам молодежи Хабаровского края.