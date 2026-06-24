Исполнитель Канги выступит в Хабаровске на Дне молодёжи

Фестиваль «День молодежи-2026» проведут в Хабаровске 27 июня. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», главная концепция предстоящего праздника — «Мечта. Гордость. Единство».
Основной площадкой фестиваля станет территория набережной, напротив универсального краевого спортивного комплекса. Начиная с 10 часов здесь будет работать несколько тематических зон, которые продемонстрируют возможности и достижения в науке, образовании, творчестве и предпринимательстве.
— В день проведения фестиваля будут работать разнообразные интерактивные площадки, мастер-классы. Например, студенты разных национальностей создадут собственную фотозону, направленную на формирование единства России. Другие гости праздника смогут сплести браслет в цветах флага России или расписать посуду национальными орнаментами. Ожидают присутствующих танцевальный и инструментальный мастер-классы — участники будут играть на бубнах коренных малочисленных народов севера, а также на африканских барабанах вместе с иностранными студентами, — рассказали предварительную программу проведения Дня молодежи в комитете по делам молодежи Хабаровского края.
Отдельная локация будет посвящена помощи бойцам СВО: желающие смогут написать им письмо или сделать «сухой душ». Помимо этого, гости праздника познакомятся с локальными брендами, послушают лекции, пообщаются с психологом на темы «Как превратить мечту в цель» и «Расскажи мне свой сон — я расскажу твою мечту».
Жители региона также смогут стать участниками всероссийской акции — в определенный момент они зажгут тысячи фонариков, или присоединиться к танцевальному флешмобу с элементами народных танцев.
Будет звучать в этот день и музыка. В программе фестиваля караоке с кавер-группой и специальный проект «Я влюблен в тебя, Россия, влюблен». Перед зрителями выступят местные творческие коллективы, а также звездный гость.
Вечером 27 июня на сцену у колеса обозрения выйдет исполнитель Канги, певец и автор песен. Хабаровчане могли слышать его на Дне молодежи пару лет назад, также его треки «Просто услышь меня», «Эйя», «Возьми сердце моё» и другие звучат на популярных музыкальных площадках.