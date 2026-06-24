«Надвигается кризис»: Западу предрекли новые заботы вместо противостояния с Россией

«Так что надвигается кризис. И когда он ударит по Европе, я думаю, у нее будут другие заботы, кроме как продолжать атаки на Россию. Это логично. Вы хотите напасть на единственную страну, которая может поставлять вам дешевые нефть и газ?» — сказал эксперт.