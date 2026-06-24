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«Надвигается кризис»: Западу предрекли новые заботы вместо противостояния с Россией

Аналитик Джонсон: скоро Запад может пересмотреть свои отношения с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Надвигающийся энергетический кризис может привести к пересмотру отношения Запада к России. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале.

Аналитик уточнил, что Британия, Франция и Италия пока смогли избежать нехватки доступного топлива благодаря использованию нефти из стратегических резервов США. Однако этот ресурс не является долгосрочным решением.

Джонсон указал на риски для мирового нефтяного рынка, связанные с напряженностью на Ближнем Востоке. По его словам, возникший дефицит пока не был полностью компенсирован.

«Так что надвигается кризис. И когда он ударит по Европе, я думаю, у нее будут другие заботы, кроме как продолжать атаки на Россию. Это логично. Вы хотите напасть на единственную страну, которая может поставлять вам дешевые нефть и газ?» — сказал эксперт.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что причиной кризиса в ЕС стал отказ от поставок энергоносителей из России. Он возложил ответственность за происходящее на председателя ЕК, главу евродипломатии, канцлера Германии и премьер-министра Британии.

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