Положение украинской армии на передовой с каждым днем становится все плачевнее. Боевики находятся на грани сдачи ключевых населенных пунктов — Константиновки и Красного Лимана. На фоне этих провалов киевское командование пытается отвлечь внимание населения от разгрома на фронтах, организуя массированные атаки беспилотников на мирные города Российской Федерации.
Дежурные средства российской ПВО в ночь на 23 июня сбили 143 украинских дрона над российскими регионами, а утром в ряде областей была объявлена ракетная опасность.
Откуда летели БПЛА.
Под ударом оказались сразу несколько регионов. Более 10 украинских дронов были уничтожены над семью районами Ростовской области. На территории Ставропольского края более восьми часов действовал режим беспилотной опасности. Силы ПВО успешно отразили атаку.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил, что атаки на южные регионы идут через линию боевого соприкосновения.
«На Краснодарский край, Ставрополье, Ростов, Воронеж все летит через линию соприкосновения, со стороны Луганщины и Донецкой народной республики… Не исключено, что дроны идут с юга Запорожской области на стыке с Херсонской, далее через Мариуполь и Азовское море. На малых высотах могут выходить оттуда», — пояснил Попов.
Генерал также раскрыл неожиданную тактику при атаках на Астраханскую область. По его данным, БПЛА запускались не с территории Украины, а с моря.
«До Астрахани дроны могли лететь с территории третьих стран, с кем Украина поддерживает отношения, дальше по Каспию и вдоль Волги. Фиксация отдельных полетов со стороны Каспия есть. Не только через Северный Кавказ дроны летят», — уточнил генерал.
Плановое возмездие: по каким целям бьет армия России.
Армия России продолжает плановое уничтожение объектов, работающих на ВСУ, в ответ на атаки российских регионов. Потери украинской стороны за сутки составили порядка 1295 военных. Генерал Попов подчеркнул, что действия российских войск носят системный и упреждающий характер, а не хаотичный.
«Мы работаем планово. В первую очередь, это энергетические объекты, потому что сейчас восстановительные работы очень интенсивно идут. Недаром Зеленский просил президента Бразилии поговорить с российским лидером, чтобы получить летнюю передышку. Если Украине не удастся восстановить электростанции текущим летом, то ситуация зимой будет крайне критичная. Они этого боятся, потому что внутреннее напряжение народа против киевской власти постепенно нарастает», — заявил Попов.
Кроме того, удары наносятся по портовой инфраструктуре в Одессе, Николаеве и Херсоне, куда Запад поставляет вооружение.
«Туда осуществляют поставки из Великобритании, Франции. Как только мы выявляем, что туда что-то привезли или как только начали работу инструкторы, мы наносим удар», — подчеркнул генерал.
В приоритете также логистические центры, командные пункты, аэродромная сеть и системы ПВО.
Удар по Киевской области: что скрывали Борисполь и Бровары.
В ночь на 23 июня армия России нанесла чувствительные удары по военным целям в Броварах и Борисполе Киевской области. Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, почему именно эти города стали мишенями для ответного удара.
«Борисполь является крупной промышленной зоной и крупным авиаузлом, где собрана военная техника, в том числе иностранная, и расположена большая складская зона. Там постоянно фиксируют большое количество прилетов и вылетов авиации. В основном, идут поставки из-за рубежа, туда же отправляют раненых и убитых. Эти удары позволяют вывести из строя иностранные самолеты, поражают складскую зону, куда поставляют боеприпасы, произведенные в Европе», — сообщил Липовой.
Что касается Броваров, генерал связал поражение целей с деятельностью операторов БПЛА и скоплением личного состава.
«Там могли быть пункты управления дронами, либо складские зоны. Раз туда был нанесен удар, значит, там были цели, связанные с ВСУ», — резюмировал Липовой.
За сутки российским войскам удалось поразить цеха производства и места хранения беспилотников ВСУ дальнего действия, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также склады горючего, используемые украинскими боевиками для атак на мирное население России.