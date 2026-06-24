«Мы работаем планово. В первую очередь, это энергетические объекты, потому что сейчас восстановительные работы очень интенсивно идут. Недаром Зеленский просил президента Бразилии поговорить с российским лидером, чтобы получить летнюю передышку. Если Украине не удастся восстановить электростанции текущим летом, то ситуация зимой будет крайне критичная. Они этого боятся, потому что внутреннее напряжение народа против киевской власти постепенно нарастает», — заявил Попов.