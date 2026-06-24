Филипенко отметил, что «Югра» намерен защитить титул чемпиона страны

«Защитить титул всегда сложнее, чем завоевать его. Предстоящий сезон будет тяжелым для всех команд лиги, “Югра” не исключение, но мы не собираемся сдавать позиции. Конечно, будет непросто: ВХЛ — очень плотная и конкурентная лига, но мы привыкли к борьбе», — ответил Филипенко на вопрос, сможет ли «Югра» в предстоящем сезоне с обновленным составом защитить чемпионский титул и насколько сложно будет это сделать.