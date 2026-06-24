Филипенко отметил, что «Югра» намерен защитить титул чемпиона страны

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 июня. /ТАСС/. Руководство чемпиона России по хоккею «Югры» из Ханты-Мансийска после ухода многих игроков считает, что предстоящий сезон будет тяжелым для клуба, но коллектив намерен вновь бороться за титул. Помочь в этом должны философия и система, заложенные тренерским штабом, сообщил ТАСС генеральный директор «Югры», депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа Василий Филипенко.
Ранее «Югра» впервые в своей истории стала чемпионом России, обыграв в финальной серии Олимпбет — Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) воскресенский «Химик» со счетом 4−1. В нынешнее межсезонье клуб покинули 16 игроков, в том числе капитан Сергей Теряев и автор «золотого» гола в финале Максим Казаков, а также один из лучших вратарей ВХЛ минувшего сезона Владислав Сухачев.
«Защитить титул всегда сложнее, чем завоевать его. Предстоящий сезон будет тяжелым для всех команд лиги, “Югра” не исключение, но мы не собираемся сдавать позиции. Конечно, будет непросто: ВХЛ — очень плотная и конкурентная лига, но мы привыкли к борьбе», — ответил Филипенко на вопрос, сможет ли «Югра» в предстоящем сезоне с обновленным составом защитить чемпионский титул и насколько сложно будет это сделать.
Он добавил, что в «Югре» делают ставку на системность команды. «Эта чемпионская “Югра” была более системной, чем наша предыдущая победная команда 2021 года. Мы знали, что хотим видеть на льду, и уверенно шли к своей цели. Именно эта философия, заложенная тренерским штабом, и должна помочь нам оставаться конкурентоспособными», — пояснил собеседник агентства.
О ситуации с главным тренером.
На вопрос о ситуации с главным тренером и возможном продлении контракта с Александром Перовым Филипенко ответил, что сейчас он не может рассказать, кто станет наставником обновленного коллектива. «Работа по тренерскому штабу ведется прямо сейчас. Пока не могу вам назвать имен, но в ближайшее время все будет опубликовано», — пояснил он.
Ранее Филипенко сообщал ТАСС, что «Югра» не планирует привлекать в коллектив иностранных игроков, ставка делается на российских хоккеистов и в первую очередь — на своих воспитанников. Он также отмечал, что переход хоккеистов из «Югры» в другие клубы в межсезонье был ожидаем, поскольку они ищут максимально привлекательные для себя условия, при этом к старту сезона в ханты-мансийском клубе планируется собрать сбалансированный состав для решения максимальных задач.
ВХЛ с сезона-2024/25 получила статус чемпионата России после выхода Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-под юрисдикции Федерации хоккея России. «Югра» выиграла ВХЛ второй раз. С 2010 по 2018 год «Югра» выступала в КХЛ, но была исключена из турнира по итогам рейтинга эффективности клубов.