«Ты для ребенка — целый мир»: история многодетной мамы Виктории

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Виктории 29 лет. У нее трое детей: Евангелине 9 лет, Лилиане 6, младшему Мирону скоро исполнится два года. Сейчас семья ждет четвертого ребенка — дочку Агату.
У Виктории второй брак. Старшие девочки родились от первого мужа, Мирон — общий сын с Алексеем. С Алексеем они вместе четыре года. Ему 42 года, он занимается строительством частных домов и бань. Для него этот брак стал первым, а Мирон — первым ребенком.
Виктория говорит о своей семье спокойно, без попытки сделать из материнства красивую витрину. В ее жизни было много разных этапов: педагогическое образование, спецпсихология, работа с детьми с особенностями развития, собственная фото- и видеостудия, подкасты, ретриты, блог, нейросети, развод, долги, новая семья и четвертая беременность.
По образованию она педагог, специальность — спецпсихология. В психологии около 10 лет. Работала с детьми с особенностями развития и людьми с разными нарушениями. Потом открыла фото- и видеостудию, которую называет первой подкастной студией в Красноярске. Проводила ретриты, фестивали самопознания, встречи, развивала блог. Официальная работа по расписанию в ее жизни так и не закрепилась.
«Я всегда была в свободном плавании», — говорит Виктория.
Сейчас ее основное направление — нейросети. Этим она занимается около года и уже зарабатывает на новых технологиях. Создает визуальный контент, работает с реалистичными изображениями, курирует обучение у крупного блогера по нейросетям. Сначала сама прошла его курс, потом стала куратором.
Заказы бывают разными. Виктория делала кастомные шрифты для регистрации товарного знака. Один из последних проектов — мультфильм к свадьбе: она создала персонажей по образам пожилых людей, перевела их в мультяшный стиль и собрала ролик по истории их любви.
Бизнес со студией она закрыла во время третьей беременности. Нагрузка стала слишком большой. Виктория могла провести трехчасовой тренинг в реабилитационном центре, потом вернуться в студию к клиентам. Ездила за рулем с животом по сто километров. Аренда была высокой, формат для Красноярска оказался сложным, а часть задач уже начали закрывать новые цифровые инструменты.
Она говорит об этом без драматизма. Один этап закончился, начался другой.
Личная жизнь тоже собиралась через сложный опыт. Первый брак закончился разводом. По словам Виктории, бывший муж оставил большие долги. Она осталась с двумя детьми, младшей тогда было два года. За несколько месяцев закрыла около полумиллиона рублей долгов. Квартира тоже оказалась с долгами, с кредитных карт были сняты деньги.
«У меня ни разу не было мысли отказаться от детей», — говорит она.
Поэтому ей трудно понять мужчин, которые уходят от ответственности за детей. По словам Виктории, долг по алиментам сейчас составляет около 1 млн рублей.
С Алексеем она познакомилась после развода. В тот период Виктория прошла тренинг «Стратегия прорыва» в Красноярске. Через несколько месяцев на общем мероприятии встретила будущего мужа. Он тоже когда-то проходил этот тренинг. Они быстро начали встречаться, потом съехались.
Свадьба получилась почти случайно торжественной. После ЗАГСа они приехали на тот же тренинг в гости. Их вывели на сцену, рассказали историю знакомства, и зал на 500 человек поздравлял молодоженов. Большого классического праздника не было, но этот момент Виктория до сих пор помнит как очень сильный.
Алексей, по ее словам, после их знакомства стал иначе смотреть на отношения и семью. Он был рядом на родах, спокойно и радостно принял этот опыт, перерезал пуповину, когда родился Мирон. Сейчас хотел бы еще одного сына. Виктория улыбается: после Агаты в семье будет три дочки и сын, поэтому сначала точно нужно передохнуть.
Дети изменили ее ритм. Раньше она могла сорваться куда-то одним днем, резко поменять планы, принять импульсивное решение. Сейчас приходится быть собраннее.
«Дети меня приземляют», — говорит Виктория.
Для нее это слово связано не с ограничением, а с ответственностью. Ребенку нужна безопасность, взрослый эту безопасность создает. И чем больше детей, тем меньше места остается для легкомысленного движения по жизни.
«Ты понимаешь, что ты для ребенка — целый мир», — говорит она.
С этой мысли начинается история Виктории: с женщины, которая несколько раз меняла профессию, закрывала бизнес, выходила из тяжелого брака, закрывала долги, снова строила семью и продолжала двигаться дальше. Теперь в этой истории скоро появится Агата.
Читать вторую часть истории.
Читать третью часть истории.