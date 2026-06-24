«Ты для ребенка — целый мир»: история многодетной мамы Виктории

Алексей, по ее словам, после их знакомства стал иначе смотреть на отношения и семью. Он был рядом на родах, спокойно и радостно принял этот опыт, перерезал пуповину, когда родился Мирон. Сейчас хотел бы еще одного сына. Виктория улыбается: после Агаты в семье будет три дочки и сын, поэтому сначала точно нужно передохнуть.