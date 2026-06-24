В сквере Космонавтов в Красноярске обновляют детские площадки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В сквере Космонавтов идут работы по благоустройству детских игровых площадок. Подрядчик уже приступил к демонтажу старых малых архитектурных форм.
Новое игровое оборудование закуплено и будет установлено в ближайшее время. Также планируется обновить покрытие площадок и добавить новые игровые элементы.
Сейчас территория огорожена сигнальной лентой. Жителей просят быть внимательными и не допускать детей за ограждения, так как там ведутся работы, сообщает Красгорпарк.
После завершения благоустройства площадки вновь откроются для посетителей.