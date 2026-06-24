В Красноярском крае только одна выпускница смогла сдать ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов

Выпускники в Красноярском крае узнали результаты единых государственных экзаменов ещё по двум предметам — физике и обществознанию В этом году 12 из 2416 выпускников смогли сдать ЕГЭ по физике на 100 баллов. Среди них выпускники из Красноярска, Ачинска, Железногорска и Шарыпова. Кроме того, более 80 баллов получили 226 человек, а 15-ти до стобалльного результата не хватило двух баллов. Единственную высшую оценку по обществознанию получила выпускница красноярской школы № 149 Моника Мкоян. Она стала единственной стобалльницей в Красноярском крае по этому предмету. 274 участников получили за экзамен более 80 баллов, а 12-ти до 100 не хватило двух баллов. Таким образом, список предметов, по которым уже объявлены результаты, включает историю, литературу, химию, математику, русский язык, а теперь еще физику и обществознание. Всего за эти экзамены 88 выпускников получили максимальные баллы.