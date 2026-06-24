Стало известно, какие категории граждан имею право выйти на пенсию досрочно

«Отдельную категорию составляют пенсии за выслугу лет. Космонавты имеют на них право при общей выслуге в 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин (с обязательным стажем в летно-испытательном отряде). Сотрудники МВД, военнослужащие ВС РФ и иных силовых ведомств могут выйти на пенсию после 20 лет службы», — сказал эксперт для РИА Новости.