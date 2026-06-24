«Роды требуют подготовки»: Виктория о страхе, курсах и праве знать

После этого, по ее словам, собрался консилиум. Ее начали убеждать, что ребенку может стать плохо. Весь день она проплакала. Она понимала, что лучше было бы приехать в роддом уже в родах, но у ребенка было небольшое показание по сердцу, поэтому она легла заранее — для наблюдения.