«Роды требуют подготовки»: Виктория о страхе, курсах и праве знать

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В первой части истории Виктории мы рассказали о ее семье, работе, разводе, долгах, новом браке и четвертой беременности. Отдельная линия ее жизни — роды. Первый опыт оказался тяжелым, а страх после него был таким сильным, что следующую беременность Виктория прервала. Позже она решила: больше идти в роды без подготовки нельзя.
Первые роды были в 19 лет. Информации почти не было. Подруги еще не рожали. В семье тоже никто не объяснил, что к родам нужно готовиться. Казалось: все рожают, значит, и она родит. Что-то Виктория смотрела на YouTube, но системной подготовки не было.
Роды прошли тяжело. После них появился страх. Когда Виктория снова забеременела, она сделала аборт именно из-за этого страха. Позже наступила новая беременность, и тогда она начала искать информацию.
Сейчас Виктория особенно просит будущих мам не идти в роды с мыслью «как-нибудь получится». Она говорит об этом мягко, но настойчиво: готовиться нужно всем. Курсы, гимнастика, йога для беременных, дыхание, лекции, разговоры со специалистами — все это помогает женщине понимать, что происходит с телом.
Для нее подготовка — не тревожность и не желание все проконтролировать. Это способ не растеряться. Понимать этапы родов. Уметь дышать. Знать, какие вопросы задавать. Чувствовать тело. Слышать врачей и при этом не терять себя.
После первого тяжелого опыта Виктория проходила разные курсы. Изучала дыхательные техники, способы естественного обезболивания, занималась гимнастикой и йогой для беременных. Сейчас хочет попробовать занятия в воде для будущих мам.
Разницу она почувствовала во вторых и третьих родах. В первый раз были шок и паника. Потом появилось другое состояние: контакт с собой, понимание процесса, больше спокойствия.
Все дети Виктории родились в клиниках. Дома она не рожала. Мужья были рядом на родах: и первый муж, и Алексей. Алексей, по ее словам, отнесся к этому спокойно. Когда родился Мирон, он перерезал пуповину.
Он же снял роды на видео. Позже Виктория выложила фрагмент, и ролик набрал около полумиллиона просмотров. После этого она стала больше вести мамский блог про четвертую беременность. До этого в ее публичной жизни было много нейросетей и визуального контента, а затем людям оказалась интересна ее обычная, живая жизнь.
Виктория не противопоставляет себя медицине. Она говорит, что помощь врачей бывает необходима. Но после трех родов в разных роддомах Красноярска у нее сформировалась четкая позиция: женщина должна понимать, что ей предлагают и почему.
Самый острый эпизод случился в третью беременность. Виктория легла в роддом по направлению, потому что считалось, что она перехаживает. При этом, по ее словам, официально можно ходить до 42 недель. На следующий день ей предложили подписать документы на программные роды — прокол плодного пузыря.
Виктория попросила объяснить показания. Давления не было, анализы были в норме, КТГ ребенка тоже. Она хотела понять основание для процедуры.
После этого, по ее словам, собрался консилиум. Ее начали убеждать, что ребенку может стать плохо. Весь день она проплакала. Она понимала, что лучше было бы приехать в роддом уже в родах, но у ребенка было небольшое показание по сердцу, поэтому она легла заранее — для наблюдения.
Потом Виктория попросила оформить отказ от госпитализации. Сделать это, по ее словам, оказалось трудно: ей отвечали, что выходной, что сейчас не до документов, что нужно подождать. У нее появилось ощущение, что выйти из ситуации самостоятельно почти невозможно.
В итоге она осталась. Роды начались сами через день-два. До назначенной даты прокола пузыря дело не дошло.
После этого опыта тема подготовки стала для нее еще важнее. Не потому, что курсы способны гарантировать идеальные роды. Не способны. Но они дают женщине базу: понимать процесс, знать свои права, разговаривать с врачами предметно и спокойнее переносить происходящее.
Бесплатные лекции, говорит Виктория, тоже есть. Их проводят центры подготовки к родам, женские консультации, роддома. Например, в Первом роддоме есть цикл из четырех лекций, который повторяется каждый месяц. По ее мнению, это хорошая база для тех, кто впервые сталкивается с темой.
Сама Виктория теперь готовится к родам заранее. Для нее это часть заботы о себе и ребенке. Не отдельная модная привычка, а нормальная подготовка к большому событию, которое требует сил, знаний и спокойствия.
Читать первую часть истории.
Читать третью часть истории.