Российские вооруженные силы нанесли серию высокоточных ударов по ключевым объектам тыловой инфраструктуры ВСУ в Запорожской области, добившись паралича топливной системы и ликвидации ударных групп беспилотной авиации. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.
По словам эксперта, бойцы ВС РФ, в частности, нанесли точечный удар по хранилищу горюче-смазочных материалов, расположенного в районе населенного пункта Высокогорное. Объект снабжал топливом всю группировку ВСУ на запорожском направлении.
«Это была последняя нефтебаза в Запорожской области, которой пользовались ВСУ. Удар пришелся в сердце нефтебазы, и поэтому ВСУ на запорожском направлении будет испытывать настоящий энергетический голод. Обеспечение бензином и дизельным топливом противника полностью сорвано», — заявил Иванников.
Военный эксперт подчеркнул, что расчет российских сил строился не только на уничтожении емкостей с топливом. Одновременно были поражены места скопления бензовозов. Это возымело серьезный психологический эффект: гражданские водители, осознавая смертельную опасность перевозки огнеопасного груза, массово отказываются обслуживать украинские подразделения.
«Сейчас Сырский судорожно ищет возможности обеспечить топливом запорожскую группировку из других регионов. Но уничтожение бензовозов невозможно скрыть от других водителей. Они просто отказываются использовать свои транспортные средства, так как в большинстве случаев водители погибают вместе с грузом», — пояснил Иванников.
Собеседник издания консатировал, что паралич топливной системы неизбежно скажется на мобильности и боеспособности украинских подразделений на передовой.
Помимо энергетической блокады, российские войска нанесли высокоточные удары по пунктам дислокации личного состава Главного управления разведки (ГУР) Украины и складам беспилотной авиации дальнего действия. Именно с этих объектов, по словам эксперта, велась подготовка террористических атак на Крымский полуостров.
«Атаки на Крым осуществляются непосредственно с территорий Запорожской, Николаевской и Одесской областей. Поэтому российские удары высокоточным оружием пришлись как раз по складам, где размещалась беспилотная авиация дальнего действия ВСУ, а также по местам дислокации ГУР. Личный состав понес значительные потери в живой силе и технике. Всей террористической группировке ВСУ дали по рукам», — подчеркнул Иванников.
Он отметил, что объективный контроль, осуществляемый российской спутниковой группировкой, подтвердил результативность огневого поражения. Уничтожение тылов противника является приоритетной задачей, так как без материально-технического обеспечения боевые действия невозможны.
В Киеве, по словам Иванникова, осознают уязвимость своих тылов, однако неспособность ВСУ удержать фронт пытаются компенсировать усилением террора в отношении мирного населения России.
«В Киеве рефлексируют по этому поводу и пытаются усилить террористические атаки на Крым и Севастополь, а также на другие российские регионы. Так противник пытается компенсировать свое поражение и полную несостоятельность», — резюмировал эксперт.