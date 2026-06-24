Ливнёвку у к/т «Океан» во Владивостоке хотят переделать за 3,59 млн руб

На реконструкцию ливневой канализации на участке дороги напротив кинотеатра «Океан» на улице Набережной выделили 3,59 млн рублей. Администрация Владивостока объявила поиск подрядчика для восстановления дождеприемных колодцев и прокладки трубопроводов на этом участке.
В аукционной документации указано, что подрядчику управления дорог предстоит проложить новые трубопроводы диаметром 315 и 500 мм на участке протяжённостью приблизительно 50 метров, после чего нужно будет восстановить благоустройство территории.
Итоги аукциона планируют подвести 2 июля. Завершить работы планируется до 7 августа. При этом гарантийный срок на выполненные работы составит три года.
Как хорошо известно жителям Владивостока, участок улицы Набережной возле кинотеатра затапливает во время сильных ливней, что иногда приводит к блокировке движения транспорта.