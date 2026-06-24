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Ливнёвку у к/т «Океан» во Владивостоке хотят переделать за 3,59 млн руб

Подрядчику предстоит восстановить дождеприёмные колодцы и трубопроводы.

Источник: Аргументы и факты

На реконструкцию ливневой канализации на участке дороги напротив кинотеатра «Океан» на улице Набережной выделили 3,59 млн рублей. Администрация Владивостока объявила поиск подрядчика для восстановления дождеприемных колодцев и прокладки трубопроводов на этом участке.

В аукционной документации указано, что подрядчику управления дорог предстоит проложить новые трубопроводы диаметром 315 и 500 мм на участке протяжённостью приблизительно 50 метров, после чего нужно будет восстановить благоустройство территории.

Итоги аукциона планируют подвести 2 июля. Завершить работы планируется до 7 августа. При этом гарантийный срок на выполненные работы составит три года.

Как хорошо известно жителям Владивостока, участок улицы Набережной возле кинотеатра затапливает во время сильных ливней, что иногда приводит к блокировке движения транспорта.