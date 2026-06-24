«Хочется земли и воздуха»: семья Виктории, дети и мечта о доме

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В первых двух частях истории Виктории мы рассказали о ее пути после развода, новой семье, работе с нейросетями и четвертой беременности. Затем — о родах, страхе, подготовке и праве женщины понимать, что происходит с ее телом. Финальная часть — о доме: детях, муже, семейных встречах, поддержке и мечте о пространстве, которого большой семье всегда немного не хватает.
Сейчас у Виктории трое детей. Евангелине 9 лет, Лилиане 6, Мирон — младший. Скоро родится Агата. В семье будет три дочки и сын.
С кружками пока все складывается неровно. Ева ходила на черлидинг, Лилиана — на бальные танцы. Потом родился Мирон, семья уехала зимовать в Сочи, занятия остановились. После возвращения дети уехали в санаторий. Возвращаться в кружки на месяц Виктория не стала: группы уже готовились к соревнованиям, потом начиналось лето, а летом многие секции закрываются.
Сейчас Ева в школе ходит на керамику и рисование. В семье больше творческое направление, без жесткого расписания и гонки за результатами.
Многодетность для Виктории и Алексея привычна по семейной памяти. У мамы Алексея четверо детей. У родителей Виктории пятеро на двоих: трое общих и сводные братья от других браков.
Семейные традиции у Виктории связаны прежде всего с родителями. Они ездят к ее отцу. Он живет почти на природе, у него есть беседка и гриль. По праздникам собираются вместе, готовят на улице. Алексей делает плов. Иногда коптят мясо или сало. Дети рядом, взрослые заняты едой и разговорами.
Виктория говорит, что отношения в семье сейчас наладились. Отец собирает всех детей, она привозит своих. В этих встречах важна простота: двор, еда, общий стол, дети, ощущение большого семейного круга.
Алексей в этой истории — не человек рядом с многодетной мамой, а полноценная часть семьи. Он строит частные дома и бани, много работает, был рядом на родах, радовался появлению сына. Мирон — его первый ребенок. Алексей хотел бы еще одного мальчика, но Виктория говорит, что после рождения Агаты им точно нужно передохнуть.
Большая семья требует пространства. Сейчас это главный практический вопрос. Семья получает единое пособие. Ипотекой они пока не пользовались, но рассматривают вариант продать квартиру, вложить деньги как первоначальный взнос и расшириться. О выплате на погашение ипотеки для многодетных Виктория знает, но пока семья ей не пользовалась.
Самая важная тема — земля. Раньше, говорит Виктория, участки давали всем многодетным. Сейчас нужно иметь статус малоимущих. Семья собирала документы, но статус не получила. У Виктории есть квартира, две трети которой оформлены на детей. Администрация посчитала, что на пятерых членов семьи площадь слишком большая. Превышение, по словам Виктории, было небольшим — около 5%. Они хотят подать документы снова.
Для нее земля — не формальная мера поддержки. Это нормальная среда для детей. Летом в квартире тяжело. Хочется двора, воздуха, места, где дети могут выйти из дома и быть на улице.
Виктория сама выросла в частном доме. У родителей был дом в Суворовском и дача. Земля, двор, беседка, еда на улице, дети рядом — для нее это естественный уклад.
К людям, которые не хотят детей, Виктория относится спокойно. Считает, что это выбор каждого. Переубеждать никого не собирается. В ее жизни была знакомая, которая говорила, что не хочет ребенка. Виктория тогда не спорила, просто сказала: посмотрим. Потом женщина родила и сама поняла, как сильно любит своего ребенка.
Сама Виктория говорит, что дети меняют человека. Делают собраннее, ответственнее, внимательнее к собственной жизни. Она могла бы жить более резко, свободно, импульсивно. С детьми приходится думать на несколько шагов вперед.
Любовь к детям она тоже описывает без украшений. Это чувство другого порядка. Ребенок зависит от взрослого полностью. Для него мама и папа — безопасность, дом, опора, весь ближайший мир.
«Ты понимаешь, что ты для ребенка — целый мир», — говорит Виктория.
В ее истории много сложного: тяжелые первые роды, страх, развод, долги, закрытие бизнеса, новый брак, третья и четвертая беременность, документы, пособия, мечта о земле. Но в центре остается простая вещь: после всего пережитого она снова выбирает семью.
Скоро родится Агата. Дома станет шумнее, теснее и сложнее. Потом, возможно, будет новое жилье, участок, больше воздуха и места для детей. Пока же Виктория живет в том ритме, который хорошо знаком многим родителям: работа, беременность, старшие дети, младший ребенок, планы, усталость, любовь и желание дать семье больше пространства.
Читать первую часть истории.
Читать вторую часть истории.