«Хочется земли и воздуха»: семья Виктории, дети и мечта о доме

Алексей в этой истории — не человек рядом с многодетной мамой, а полноценная часть семьи. Он строит частные дома и бани, много работает, был рядом на родах, радовался появлению сына. Мирон — его первый ребенок. Алексей хотел бы еще одного мальчика, но Виктория говорит, что после рождения Агаты им точно нужно передохнуть.