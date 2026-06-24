Нотариус, доверенность, ВС. Пределы судебного права в одном гражданском деле

Только вот делить к тому времени уже было практически нечего: почти вся недвижимость была распродана. Сделками, как и все годы брака, занималась супруга с ведома мужа, который в 2020 году давал Лилии М. нотариально заверенные согласия на сделки с недвижимостью и не отзывал свою доверенность, выданную ей сроком на 10 лет. Исходя из этого (и об этом говорится в решении суда первой инстанции), становится понятно, что «Павел М. согласен с тем, что все условия совершения сделок будут определяться супругой самостоятельно».