В Новосибирской области мужчина заплатит штраф за оскорбление подростка

В отношении сельчанина возбудили дело об административном правонарушении по статье 5.61 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере трёх тысяч рублей. Помимо этого, по иску прокурора с виновного взыскана компенсация причиненного морального вреда в размере двадцати тысяч рублей.