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В Новосибирской области мужчина заплатит штраф за оскорбление подростка

Прокуратура Доволенского района провела проверку по заявлению об оскорблении несовершеннолетнего. Инцидент произошел в декабре 2025 года в одном из жилых домов села Довольное. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

Взрослый мужчина, не являющийся отцом подростка, решил повлиять на его поведение и в неприличной форме высказал оскорбления, противоречащие общепринятым нормам морали и нравственности.

В отношении сельчанина возбудили дело об административном правонарушении по статье 5.61 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере трёх тысяч рублей. Помимо этого, по иску прокурора с виновного взыскана компенсация причиненного морального вреда в размере двадцати тысяч рублей.

Ранее «Сиб.фм» сообщал о том, что глава СК РФ Бастрыкин поручил доложить о расследовании ранения подростка в Новосибирской области.