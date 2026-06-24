В Новосибирской области мужчина заплатит штраф за оскорбление подростка

Взрослый мужчина, не являющийся отцом подростка, решил повлиять на его поведение и в неприличной форме высказал оскорбления, противоречащие общепринятым нормам морали и нравственности.
В отношении сельчанина возбудили дело об административном правонарушении по статье 5.61 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере трёх тысяч рублей. Помимо этого, по иску прокурора с виновного взыскана компенсация причиненного морального вреда в размере двадцати тысяч рублей.
Ранее «Сиб.фм» сообщал о том, что глава СК РФ Бастрыкин поручил доложить о расследовании ранения подростка в Новосибирской области.