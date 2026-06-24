В Красноярске возможны сбои в вещании цифровых телеканалов

В Красноярске с 25 июня начнется плановый ремонт телебашни, он продлится до 31 августа. А потому возможны сбои и кратковременные перерывы в вещании двадцати цифровых каналов и FM-радиостанций в самом Красноярске и окрестных городах — Дивногорске, Железногорске, Сосновоборске, в Емельяново и входящих в их округ населенных пунктов.
Специалисты поясняют: предстоящий ремонт необходим для поддержания инфраструктуры телерадиовещания. Ориентировочные даты возможных перерывов: с 29 июня по 3 июля, с 6 по 10 июля и с 13 по 17 июля.
И еще одна важная информация для тех, кто живет в непосредственной близости к телебашне (она находится на Борисова, 24 «А»): не оставляйте транспорт ближе чем на 60 метров к сооружению. И не пересекайте сигнальные ограждения.