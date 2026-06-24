В Красноярске возможны сбои в вещании цифровых телеканалов

В Красноярске с 25 июня начнется плановый ремонт телебашни, он продлится до 31 августа. А потому возможны сбои и кратковременные перерывы в вещании двадцати цифровых каналов и FM-радиостанций в самом Красноярске и окрестных городах — Дивногорске, Железногорске, Сосновоборске, в Емельяново и входящих в их округ населенных пунктов.