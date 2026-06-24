Маленькое чудо: медики из Братского района спасли жизнь новорожденному ягнёнку

IrkutskMedia, 24 июня. В Тэмский ветучасток Братской станции по борьбе с болезнями животных поступил один из самых маленьких пациентов. Для спасения в учреждение доставили двухнедельного ягнёнка с закрытым переломом передней ноги.
Как рассказали в пресс-службе региональной Ассоциации ветеринарии, малыш получил травму после того, как его затоптали более взрослые овцы. Чтобы ягнёнок не потерял ногу, специалисты наложили фиксирующую гипсовую повязку. Это позволило избежать смещения кости и травмы мягких тканей, сосудов и нервов конечности.
После животное отправили под наблюдение хозяев. Для восстановления костной ткани ему скорректировали рацион питания, прописали строгий контроли и минимум движения.
Через три недели результат порадовал. После снятия гипса оказалось, что лечение прошло успешно. Сейчас ягнёнок уже в хорошем состоянии. Его повреждённая нога функционирует в полном объёме.
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