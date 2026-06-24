Маленькое чудо: медики из Братского района спасли жизнь новорожденному ягнёнку

Как рассказали в пресс-службе региональной Ассоциации ветеринарии, малыш получил травму после того, как его затоптали более взрослые овцы. Чтобы ягнёнок не потерял ногу, специалисты наложили фиксирующую гипсовую повязку. Это позволило избежать смещения кости и травмы мягких тканей, сосудов и нервов конечности.