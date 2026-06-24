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Маленькое чудо: медики из Братского района спасли жизнь новорожденному ягнёнку

Малыш получил закрытый перелом передней ноги.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 24 июня. В Тэмский ветучасток Братской станции по борьбе с болезнями животных поступил один из самых маленьких пациентов. Для спасения в учреждение доставили двухнедельного ягнёнка с закрытым переломом передней ноги.

Как рассказали в пресс-службе региональной Ассоциации ветеринарии, малыш получил травму после того, как его затоптали более взрослые овцы. Чтобы ягнёнок не потерял ногу, специалисты наложили фиксирующую гипсовую повязку. Это позволило избежать смещения кости и травмы мягких тканей, сосудов и нервов конечности.

После животное отправили под наблюдение хозяев. Для восстановления костной ткани ему скорректировали рацион питания, прописали строгий контроли и минимум движения.

Через три недели результат порадовал. После снятия гипса оказалось, что лечение прошло успешно. Сейчас ягнёнок уже в хорошем состоянии. Его повреждённая нога функционирует в полном объёме.

Ранее агентство рассказывало, что в Зиминском районе петуха освободили от строительной стяжки. Животное пострадало от человеческой беспечности.