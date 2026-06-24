В Приморье учредят специальный знак за вклад в развитие молодежной политики

Теперь в Приморском крае появится новый знак общественного признания для тех, кто помогает развивать молодежные инициативы.
По предложению главы региона учреждается знак «За вклад в реализацию молодежной политики Приморского края». Его смогут получить жители края, которые внесли значительный вклад в поддержку, воспитание и развитие молодежи.
Награда не станет государственной или региональной наградой, но будет формой общественного признания заслуг специалистов и организаций, работающих с молодыми людьми. Среди них представители образования, здравоохранения, спорта, культуры, социальной сферы, общественных объединений и других организаций, участвующих в реализации молодежных проектов.
Порядок вручения знака, его внешний вид и условия получения определит правительство Приморского края.
Как отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Всеволод Романов, подобные знаки уже действуют в ряде регионов России: в Нижнем Новгороде, Якутске, Ямало-Ненецком автономном округе.
«Учреждение такого знака позволит поощрять граждан за значительные достижения и активность в сфере поддержки, развития и социализации молодежи», — подчеркнул депутат.
Авторы инициативы рассчитывают, что новый знак повысит статус наставников молодежи и станет дополнительным стимулом для развития проектов и инициатив в этой сфере.