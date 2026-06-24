В Приморье учредят специальный знак за вклад в развитие молодежной политики

Награда не станет государственной или региональной наградой, но будет формой общественного признания заслуг специалистов и организаций, работающих с молодыми людьми. Среди них представители образования, здравоохранения, спорта, культуры, социальной сферы, общественных объединений и других организаций, участвующих в реализации молодежных проектов.