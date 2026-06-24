Минздрав перевыполнил план по привлечению россиян к ЗОЖ в 2025 году

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Минздрав России в 2025 году перевыполнил план по привлечению людей к здоровому образу жизни. В 30 регионах показатель числа приверженцев ЗОЖ оказался выше ожидаемого на 25%, а в целом по стране он составляет более 11%, следует из данных министерства, которые есть в распоряжении ТАСС.