На сколько подорожал бензин АИ-92 в мегаполисах Казахстана

Цены на топливо в Казахстане: анализ и прогнозы
С апреля 2026 года в Казахстане начался постепенный рост цен на топливо. Это связано с отменой моратория, который ранее не позволял автозаправочным станциям (АЗС) устанавливать стоимость выше определённого уровня. В первые месяцы после отмены ограничений планировалось, что цены будут расти примерно на 1 тенге в месяц.
Наблюдения редакции NUR.KZ показали, что в мае цены действительно выросли на 1 тенге. Однако в июне темпы подорожания бензина марки АИ-92 ускорились, согласно данным сервиса «Яндекс Заправки».
Астана
Крупные столичные сети АЗС, которые публикуют открытые данные через сервис «Яндекс Заправки», повысили цены на 4 тенге с 25 мая. В результате, по состоянию на 23 июня, автовладельцы могут приобрести литр АИ-92 по цене от 241 до 243 тенге, в зависимости от сети.
Алматы
В Алматы, наиболее густонаселённом мегаполисе страны, стоимость топлива традиционно выше, чем в Астане или Шымкенте. Тем не менее, прирост за месяц составил 4 тенге на всех наблюдаемых АЗС. Одна сеть перестала публиковать данные, но и без неё автовладельцы могут заправиться по цене 245 тенге за литр АИ-92.
Шымкент
Третий мегаполис Казахстана, Шымкент, удерживает самые низкие цены на топливо среди крупнейших городов. Литр АИ-92 здесь стоит от 228 до 231 тенге. Подорожание с 25 мая по 23 июня составило 4 тенге по всем наблюдаемым компаниям.
Выводы
Таким образом, рост цен на бензин марки АИ-92 в Казахстане ускорился, и участники рынка топлива повышают стоимость на одном уровне. Это может повлиять на расходы автовладельцев и, возможно, на общую экономическую ситуацию в стране.