На сколько подорожал бензин АИ-92 в мегаполисах Казахстана

В Алматы, наиболее густонаселённом мегаполисе страны, стоимость топлива традиционно выше, чем в Астане или Шымкенте. Тем не менее, прирост за месяц составил 4 тенге на всех наблюдаемых АЗС. Одна сеть перестала публиковать данные, но и без неё автовладельцы могут заправиться по цене 245 тенге за литр АИ-92.