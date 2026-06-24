В Хабаровском крае за сутки в четырёх ДТП пострадали пять человек

Всего за сутки на территории региона выявлено 337 нарушений правил дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 13 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, шестеро из них попались в Хабаровске. Ещё 17 водителей привлечены к ответственности за то, что не пропустили пешеходов на переходах, причём восемь нарушений зафиксировано именно в краевой столице.