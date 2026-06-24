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В Хабаровском крае за сутки в четырёх ДТП пострадали пять человек

Сводка Госавтоинспекции Хабаровского края за 23 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае за минувшие сутки, 23 июня, сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали четыре дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Травмы получили пять человек. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, по видам аварии распределились так: два наезда на пешеходов и два столкновения. Особую тревогу вызывают наезды на пешеходов — оба случая требуют тщательного разбирательства.

Всего за сутки на территории региона выявлено 337 нарушений правил дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 13 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, шестеро из них попались в Хабаровске. Ещё 17 водителей привлечены к ответственности за то, что не пропустили пешеходов на переходах, причём восемь нарушений зафиксировано именно в краевой столице.

Сами пешеходы тоже отличились: 30 человек переходили дорогу с нарушениями, 11 из них — в Хабаровске. Отдельного упоминания заслуживает статистика по водителям без прав: 29 человек сели за руль, не имея либо будучи лишёнными водительского удостоверения. В Хабаровске таких нарушителей оказалось шестеро. Госавтоинспекция призывает всех участников движения строго соблюдать ПДД.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru