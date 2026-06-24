«Искандер» вскрыл тайный объект Зеленского: главная новость СВО 24 июня

«Украина эти свои предприятия рассредотачивает, делит на мелкие и распространяет по всей территории с таким расчётом, чтобы даже при уничтожении одного завода оставалось ещё какое-то количество дублирующих цехов, которые могут выполнять те же функции. Это схема выживания военной экономики», — объяснил Кнутов.