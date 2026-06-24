«Искандер» вскрыл тайный объект Зеленского: главная новость СВО 24 июня

Российские войска нанесли высокоточный удар оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М» по военным объектам в Кривом Роге. В сети появились кадры серьезных разрушений. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал подробности.
Собеседник издания подчеркнул, что применение «Искандеров» по рядовым целям исключено. По его оценке, в городе был ликвидирован один из ключевых элементов рассредоточенной военной машины противника.
«Вероятнее всего, уничтоженное предприятие было связано с производством беспилотников или со сборкой крылатых ракет. Как правило, подобными баллистическими ракетами бьют по наиболее важным целям. В данном случае сборка летательных аппаратов и крылатых ракет — это та цель, которая может быть поражена “Искандером”», — заявил Кнутов.
Эксперт обратил внимание на тактику ВСУ, которая давно взята на вооружение для выживания военной экономики: крупные заводы дробятся на мелкие дублирующие цеха, которые прячут в неожиданных местах, в том числе в Кривом Роге. Однако, несмотря на ухищрения противника, эти координаты вскрываются.
«Украина эти свои предприятия рассредотачивает, делит на мелкие и распространяет по всей территории с таким расчётом, чтобы даже при уничтожении одного завода оставалось ещё какое-то количество дублирующих цехов, которые могут выполнять те же функции. Это схема выживания военной экономики», — объяснил Кнутов.
Он отметил, что на малой родине Владимира Зеленского могут находиться и другие замаскированные цеха по изготовлению оружия, боеприпасов и дронов. В связи с этим нанесение точечных ракетных ударов продолжает оставаться критически важной задачей российских сил.
«По этим целям российские силы работают однозначно. Причём, чаще всего, это делается достаточно быстро и эффективно. Главное здесь: сократить количество средств поражения, которые противник может использовать против России. Нанесение точечных ударов высокоточным оружием по таким объектам продолжает оставаться критически важной задачей для российских сил», — резюмировал Кнутов.