Котёл захлопнулся: ВСУ в Константиновке срывают форму, чтобы выжить

«Они готовят своего внутреннего информационного потребителя к тому, что Константиновку в ближайшее время будут сдавать. И действительно, у них там очень большие проблемы, потому что мы уже фактически внутри города», — заявил Кимаковский, подтвердив, что подразделения ВСУ находятся в плотном огневом мешке.