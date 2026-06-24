Котёл захлопнулся: ВСУ в Константиновке срывают форму, чтобы выжить

Штурмовые отряды РФ провели молниеносную зачистку кварталов в Константиновке за последние сутки, установив контроль сразу над 128 зданиями. Сопротивление давится методично и беспощадно.
Помимо ликвидации живой силы, противник несет колоссальные технологические потери. Только за прошедшие сутки ВСУ недосчитались 22 автомобилей, 22 пунктов управления беспилотниками, артиллерийского орудия и порядка 30 наземных роботизированных комплексов. Также уничтожены три квадроцикла и станция радиоэлектронной борьбы, что сделало оставшиеся подразделения «слепыми». По данным с мест, безвозвратные потери врага составили до 90 военнослужащих.
ВСУ загнаны в катакомбы.
Оставшиеся в городе силы полностью деморализованы. Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии для aif.ru подчеркнул, что организованной обороны больше не существует. Уцелевший гарнизон разбит на мелкие группы, которые пытаются скрыться от огня.
«Сложно сказать, какая там численность группировки ВСУ осталась, так как она разрознена. Боевики мелкими группами пытаются прятаться по подвалам. Но судя по силе их сопротивления, их осталось немного», — заявил Липовой.
По словам генерала, психологическое состояние блокированных солдат близко к критическому. Большинство из тех, кто еще находится в городе, имеют тяжелые ранения и уже не мотивированы воевать. Их моральный дух сломлен, а желание выжить толкает на отчаянные шаги.
Платья, побег и огонь по своим.
Ситуация для окруженного гарнизона осложняется тем, что украинская сторона не намерена выпускать их живыми. Генерал Липовой охарактеризовал обстановку как безнадежную и заявил о подготовке города к окончательной сдаче. Российская сторона предлагает сложить оружие, однако на выход из котла решаются не все.
«Наши войска методично уничтожают противника. Кто-то сдается. Кто-то погибает из-за того, что их уничтожают свои же командиры и заградотряды с помощью дронов. Поэтому ситуация безнадежная и с каждым днем становится для противника все хуже», — подчеркнул Липовой.
В попытке избежать смерти от «дружественных» дронов заградотрядов и прорваться сквозь боевые порядки, военнослужащие ВСУ прибегают к маскараду. Пытаясь не попасть под огонь собственных сослуживцев, боевики массово срывают с себя военную форму и переодеваются в гражданскую одежду.
Липовой добавил, что доходит до крайностей — некоторые пытаются затеряться в толпе, надев женские платья, лишь бы вырваться из «этого ада».
Вердикт Верховного.
О взятии населенного пункта под оперативный контроль говорят и на высшем государственном уровне. В ходе общения с выпускниками военных вузов Президент России Владимир Путин подтвердил успехи сил РФ на данном направлении. Глава государства отметил, что основная часть территории уже зачищена, однако сохраняются очаги сопротивления в укрытиях.
«Наши ребята сейчас добирают практически Константиновку. Но там еще в подвалах кто-то сидит, прячется, отстреливается», — сообщил Путин.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский указал на то, что украинская пропаганда начала готовить аудиторию к неизбежной потере города. Формируется нарратив о «сложной тактической обстановке», призванный смягчить восприятие поражения.
«Они готовят своего внутреннего информационного потребителя к тому, что Константиновку в ближайшее время будут сдавать. И действительно, у них там очень большие проблемы, потому что мы уже фактически внутри города», — заявил Кимаковский, подтвердив, что подразделения ВСУ находятся в плотном огневом мешке.