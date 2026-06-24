Красноярскую электричку модернизируют к 400-летию города

Сейчас в проекте задействован 31 остановочный пункт, ежедневно курсирует 76 поездов. Пассажиропоток за год достигает 2,3 млн человек — это в три раза больше, чем при запуске в 2014 году. Только на направлении Красноярск-Дивногорск за пять месяцев перевезли почти 250 тыс. пассажиров.