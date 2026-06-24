Красноярскую электричку модернизируют к 400-летию города

Власти края обсудили развитие городского железнодорожного транспорта. Губернатор Михаил Котюков вместе с руководством Красноярской железной дороги проехал по маршруту электрички и оценил перспективы обновления инфраструктуры.
Сейчас в проекте задействован 31 остановочный пункт, ежедневно курсирует 76 поездов. Пассажиропоток за год достигает 2,3 млн человек — это в три раза больше, чем при запуске в 2014 году. Только на направлении Красноярск-Дивногорск за пять месяцев перевезли почти 250 тыс. пассажиров.
Электричка ощутимо сокращает время в пути: от Мясокомбината до центра можно доехать за 16 минут, от Енисея до Злобино — за 15 минут.
В преддверии юбилея краевого центра запланирован ряд работ: капитальный ремонт пешеходных мостов на платформах Октябрьская и Базаиха, обновление павильонов на остановках Шинный завод, Студенческая и Путепровод, запуск нового восьмивагонного поезда ЭП3Д, а также строительство платформы Озеро Парк.
В перспективе рассматривается интеграция электрички с линией метротрамвая, развитие остановок у нацпарка «Красноярские Столбы» и в Дивногорске. По словам главы региона, электричка должна стать основой единой транспортной сети агломерации.
Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае запустили новый маршрут, связывающий Красноярск и Ужур.