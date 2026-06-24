В Хабаровском крае завершаются весенне-полевые работы

Среди фермеров Роман Масютин развивает семейное дело, начинал с супругой с 5 га картофеля в 2024 году, сейчас под это уже отведено 125 га. Затем начал выращивать арбузы, под них выделено 20 га. Также в теплице выращивает огурцы, томаты и кабачки. В 2026 году впервые решил высадить капусту белокочанную, из 30 га уже посажено 25, в ближайшее время завершатся полевые работы. Роман активно пользуется мерами господдержки, получает субсидии минсельхоза на проведение посевной кампании. Также фермер получил возможность расширить площади благодаря обращению в администрацию Хабаровского района.