В Хабаровском крае завершаются весенне-полевые работы

В Хабаровском крае идут активные полевые работы, в ходе которых аграрии засеяли уже около 90% от запланированных площадей. В общей сложности в текущем году планируется обработать порядка 64 тысяч га. На данный момент основной упор делается на завершение посевной кампании овощных культур, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Посевная кампания в крае выходит на финишную черту. Осталось немного, 1−2 недели, и мы в целом завершим работы по краю. На сегодня закрыто 90% посевной площади, это более 57 тыс. га. Отдельные хозяйства завершают посадку овощных культур поздних сортов. Если сравнивать тот же уровень прошлого года, мы идем с опережением по темпам. Ожидаем прирост по площадям под картофель и овощи», — отметил консультант отдела растениеводства краевого Минсельхоза Сергей Фирстов.
Среди фермеров Роман Масютин развивает семейное дело, начинал с супругой с 5 га картофеля в 2024 году, сейчас под это уже отведено 125 га. Затем начал выращивать арбузы, под них выделено 20 га. Также в теплице выращивает огурцы, томаты и кабачки. В 2026 году впервые решил высадить капусту белокочанную, из 30 га уже посажено 25, в ближайшее время завершатся полевые работы. Роман активно пользуется мерами господдержки, получает субсидии минсельхоза на проведение посевной кампании. Также фермер получил возможность расширить площади благодаря обращению в администрацию Хабаровского района.
«Мы значительно увеличили площадь по сравнению с 2025 годом. В 2027 году у нас будет возможность еще увеличить площади, хотим половину участка отвести под свеклу, другую половину — под морковь. Таким образом, у нас будет выращиваться вся борщевая группа овощей: капуста, картофель, свекла и морковь», — поделился Роман Масютин.
К настоящему моменту зерновые культуры размещены на площади 6,6 тыс. га, под сою отведено 36,8 тыс. га. Картофель посажен на 5,9 тыс. га, овощебахчевые культуры заняли 2,6 тыс. га, а кормовые — 5,2 тыс. га. Наиболее интенсивно проведена работа хозяйствами Хабаровского, имени Лазо, Вяземского районов и Бикинского округа. При этом во всех муниципальных образованиях посевные мероприятия практически подошли к концу.
Для поддержки сельхозпроизводителей действует комплекс мер государственной помощи. Фермеры могут получить субсидии на приобретение техники и оборудования, оплату лизинговых платежей, проведение агротехнологических мероприятий, закупку удобрений и запчастей, а также защиту растений. Отдельная поддержка предусмотрена для производства картофеля и овощей. Кроме того, доступны субсидии на покупку элитных семян и уплату страховых премий.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что посевная в Хабаровском крае идёт с опережением графика.