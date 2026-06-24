Аналитики подсчитали, сколько денег за авто с пробегом готовы отдать жители Красноярского края

Автомобиль с пробегом за 2,5 млн рублей и выше готовы купить 31% участников опроса. При этом 17% назвали пределом сумму от 2,5 до 3 млн рублей, еще 14% готовы рассматривать машины за 4 до 6 млн рублей. В категорию регионов, где чаще готовы платить от 2,5 до 3 млн рублей, вошел и Красноярский край. Такой же показатель, 22%, зафиксировали в Ленинградской области, а выше всего доля оказалась на Сахалине, 30%.