Аналитики подсчитали, сколько денег за авто с пробегом готовы отдать жители Красноярского края

В Красноярском крае 22% автолюбителей готовы заплатить за подержанную машину от 2,5 до 3 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу автомобильного портала «Дром».
В целом по стране больше половины опрошенных, 55%, готовы потратить на автомобиль с пробегом не более 2 млн рублей. Из них 27% рассматривают покупку машины дешевле 700 тысяч или 1 млн рублей, еще 28% готовы заплатить не больше 1,5 или 2 млн рублей.
Автомобиль с пробегом за 2,5 млн рублей и выше готовы купить 31% участников опроса. При этом 17% назвали пределом сумму от 2,5 до 3 млн рублей, еще 14% готовы рассматривать машины за 4 до 6 млн рублей. В категорию регионов, где чаще готовы платить от 2,5 до 3 млн рублей, вошел и Красноярский край. Такой же показатель, 22%, зафиксировали в Ленинградской области, а выше всего доля оказалась на Сахалине, 30%.
До 1 млн рублей за машину с пробегом чаще готовы платить в Крыму, Башкирии и Ростовской области. Не больше 2 млн рублей чаще называют в Татарстане, Хакасии и Воронежской области. Самые высокие бюджеты, от 4 до 6 млн рублей, чаще встречаются в Приморье, Якутии и Хабаровском крае.
Участники опроса в комментариях отмечали, что сейчас с бюджетом 1 или 2 млн рублей сложно найти новую машину в салоне, кроме отечественных моделей. Исследование проводили с 27 апреля по 6 мая 2026 года среди пользователей сайта. В нем приняли участие почти 13 тысяч жителей разных регионов России.