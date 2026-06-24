52 общественных пространства благоустроят в Хабаровском крае в 2027 году

Подведены итоги VI Всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства, которое проходило с 21 апреля по 12 июня в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В этом году свои предпочтения высказали свыше 123 тысяч жителей края. Им предстояло выбирать лидеров из 203 территорий в 52 населенных пунктах. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Лидерами народного рейтинга стали сквер на пересечении улиц Волочаевской и Блюхера в Хабаровске (12472 голоса), сквер памяти героям СВО (II этап) в Комсомольске-на-Амуре (5991 голос), зона активного отдыха «Олимп» в Советской Гавани (2089 голосов), городской парк им. М. Горького в Николаевске-на-Амуре (1238 голосов), аллея Славы (II этап) в Чегдомыне (1188 голосов) и пешеходная зона от Придворцовой площади до парка в Амурске (1111 голосов).
Губернатор края Дмитрий Демешин, комментируя итоги, подчеркнул, что активность жителей — ключевой сигнал для власти.
-Качественная городская среда — это прежде всего комфорт людей, их желание жить, работать, создавать семьи и связывать свое будущее с родным городом или поселком. Мы видим, что жители Хабаровского края голосуют за преображение своих территорий очень активно, и особенно важно, что они сами определяют, какие объекты необходимо обновить в первую очередь. При поддержке Президента продолжим создавать в регионе современные общественные пространства, чтобы в каждом городе и посёлке появлялись красивые скверы, парки и места отдыха. У Хабаровского края не должно быть окраин — везде должна быть комфортная среда, — отметил Дмитрий Демешин.
Всего в 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Хабаровском крае благоустроят 52 общественных пространства. Среди них — 5 скверов, 7 детских и 9 спортивных площадок, 7 зон отдыха, 4 аллеи, 7 пешеходных дорожек, а также 13 памятных мест, посвящённых героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции.
В Амурском районе реализуют второй этап аллеи «Защитникам Отечества» в Эльбане, построят пешеходную дорожку «Мир детства» в Вознесенском и благоустроят аллею по улице Вокзальной в Литовском сельском поселении. В Бикине появится Аллея памяти Героев, а в Мухене — детская учебная площадка по ПДД «Зеленый светофор».
Наиболее насыщенными по числу объектов стали Хабаровский район (10 проектов), район имени Лазо (8 объектов) и Комсомольский муниципальный район (7 проектов).
Важную роль в голосовании сыграли волонтеры. По всему краю работало около 1,5 тысячи добровольцев, которые помогли собрать более 79 тысяч голосов через личные консультации и цифровые каналы, включая мессенджер MAX.