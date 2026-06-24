52 общественных пространства благоустроят в Хабаровском крае в 2027 году

-Качественная городская среда — это прежде всего комфорт людей, их желание жить, работать, создавать семьи и связывать свое будущее с родным городом или поселком. Мы видим, что жители Хабаровского края голосуют за преображение своих территорий очень активно, и особенно важно, что они сами определяют, какие объекты необходимо обновить в первую очередь. При поддержке Президента продолжим создавать в регионе современные общественные пространства, чтобы в каждом городе и посёлке появлялись красивые скверы, парки и места отдыха. У Хабаровского края не должно быть окраин — везде должна быть комфортная среда, — отметил Дмитрий Демешин.