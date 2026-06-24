В России нашли способ сократить число операций при лечении переломов пятки

«В результате полностью восстанавливаются анатомические показатели. Например, есть такой важный показатель целостности кости, как угол Белера, который, как правило [составляет] минус 30−40 градусов, при переломе достигает минус 90 градусов, а после операции, которая основывается на нашей разработке, он восстанавливается до своих 25−30 градусов, то есть это радикальная смена парадигмы при лечении этих пациентов», — сказал врач.