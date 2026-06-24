Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Все под контролем»: на Западе оценили положение России на Украине

Аналитик Макговерн: для РФ сложилась благоприятная ситуация на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Для России складывается благоприятная ситуация как на украинском направлении, так и в Европе. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube-канале.

«Представляют ли европейцы угрозу для России? Да ради Бога, конечно, нет. Просто наберитесь терпения. У России все под контролем на Украине. Ей не нужно предпринимать ничего радикального», — сказал эксперт.

Макговерн добавил, что серьезной проблемой для Украины остается коррупция, которая осложняет и без того непростое положение. Он также усомнился в целесообразности масштабной помощи Киеву.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что часть кредита Украине от ЕС будет разворована Владимиром Зеленским и его приспешниками. По ее словам, киевский режим надо не деньгами снабжать, а сперва отучить от воровства.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше