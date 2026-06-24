В России предупредили европейцев об опасности наращивания ядерных арсеналов

Как отметил дипломат, подобные решения европейских лидеров наносят непоправимый ущерб глобальному режиму ядерного нераспространения. И это не может не вызывать сожаления.
Ранее Гатилов отметил, что действия ЕС в ядерной сфере, в частности учения Франции и Польши и возможное размещение ядерного оружия в Финляндии, говорят об общей милитаризации Европы.
До этого военный эксперт Константин Сивков в беседе с KP.RU напомнил, что ядерные склады будут уничтожены в числе первых, если начнутся военные действия. Поэтому Хельсинки в принципе вряд ли будут их размещать.
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