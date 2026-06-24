Мальчика на самокате сбила «Лада» в Минусинске

67-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал со стороны улицы Комсомольской в направлении улицы Старокузнечной и сбил мальчика, который пересекал проезжую часть на самокате. После удара ребенок упал и ударился головой о колесо «Тойоты», которая остановилось во встречном направлении.