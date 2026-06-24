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Мальчика на самокате сбила «Лада» в Минусинске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Минусинске накануне днем произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 8-летнего ребенка.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Минусинске накануне днем произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 8-летнего ребенка.

67-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал со стороны улицы Комсомольской в направлении улицы Старокузнечной и сбил мальчика, который пересекал проезжую часть на самокате. После удара ребенок упал и ударился головой о колесо «Тойоты», которая остановилось во встречном направлении.

Ребенка увезли в больницу.

Госавтоинспекция призывает родителей регулярно напоминать детям правила дорожного движения и контролировать их поведение на улице. Водителям напоминают о необходимости быть особенно внимательными в местах, где могут находиться дети.

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