Автоэксперт Гуляев назвал признаки некачественного бензина в баке

Проверить качество бензина до того, как он попал в бак машины, почти нереально. В эксклюзивном комментарии aif.ru автоэксперт Роман Гуляев рассказал, на что обратить внимание водителю, когда мотор уже завелся.
Эксперт отметил, что лайфхаков для проверки качества топлива «на глаз» не существует. Диагностика, по сути, начинается только после запуска двигателя.
«К сожалению, выявить некачественный бензин можно только постфактум. То есть когда он уже был залит в бак», — сказал Гуляев.
По словам эксперта, машина сама подскажет водителю о проблеме. Главное — не игнорировать ее поведение. Если после заправки автомобиль вдруг перестал нормально реагировать на педаль газа, это верный признак «отравления».
«Водитель понимает это по работе мотора. Двигатель начинает троить, чихать, терять обороты. Машина просто перестает нормально ехать», — отметил Гуляев.
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