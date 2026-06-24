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Основатель SpaceX Илон Маск пробыл долларовым триллионером менее двух недель

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск перестал быть долларовым триллионером. Информация об этом в среду, 24 июня, следует из рейтинга BBI.

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск перестал быть долларовым триллионером. Информация об этом в среду, 24 июня, следует из рейтинга BBI.

По данным портала, состояние бизнесмена из-за последних изменений уменьшилось на 118 миллиардов долларов — теперь оно составляет 957 миллиардов. Он пробыл триллионером менее двух недель.

Состояние Маска превысило триллион долларов 12 июня — это был первый день торгов после первичного публичного размещения акций его корпорации SpaceX.

До этого также сообщалось, что акции организации предпринимателя потеряли более 30 процентов от своих пиков. Как пишет BBC, это произошло из-за коррекции после чрезмерного ажиотажа вокруг IPO.

Сам бизнесмен недавно призвал власти США раздавать деньги жителям напрямую из государственной казны. Свое мнение он высказал, комментируя фрагмент из интервью вице-президента Джей Ди Вэнса.

Тем временем прокурор Парижа Лор Беко заявила о возможности запросить международный ордер на арест Илона Маска. По ее словам, подобные меры вероятны, если бизнесмен сам не явится в суд.

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