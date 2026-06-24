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В России появился ГОСТ на глэмпинги

Роскачество разработало ГОСТ на глэмпинги.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Роскачество разработало ГОСТ на глэмпинги, который обеспечит россиянам гарантированный уровень безопасности и качества отдыха, заявили РИА Новости в организации.

«В России начал действовать национальный стандарт на глэмпинги, разработанный Роскачеством. ГОСТ Р 72311−2025 “Туризм и сопутствующие услуги. Глэмпинги. Общие требования” впервые дает определение глэмпинга, что задает единые ориентиры для бизнеса и обеспечивает туристам гарантированный уровень безопасности и качества отдыха», — сообщили в Роскачестве.

Там уточнили, что ГОСТ устанавливает четкие требования к размещению и расположению глэмпингов, территории, жилым модулям, сетям инженерно-технического обеспечения, информационному обеспечению, перечню оказываемых услуг и персоналу.

«При создании таких средств размещения должны быть обеспечены меры по охране окружающей среды, сохранению флоры и фауны, а также объектов культурного и исторического наследия», — подчеркнули в организации.

В Роскачестве добавили, что глэмпинги могут располагаться на природной территории, в частности, вблизи водоемов, в лесу или в горах и иметь специализацию, например, для семейного, молодежного или отдыха с детьми.

По словам разработчиков стандарта, вступление его в силу будет способствовать развитию сегмента глэмпингов, выделяя их в отдельную категорию и закрепляя его особенности.