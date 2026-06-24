Нилов: заменить весь неотгулянный отпуск деньгами без увольнения невозможно

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Получить денежную компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного отпуска невозможно, если только работник не увольняется. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, подчеркнув, что какие-либо изменения законодательства в этой части не планируются.
«В Трудовом кодексе предусмотрена возможность получать компенсацию за неотгулянный отпуск деньгами в полном объеме только в одном случае — если человек увольняется. В иных случаях в полном объеме получить материальную компенсацию за неотгуляный отпуск нельзя», — сказал он.
Это сделано в том числе для того, чтобы «не стимулировать людей отказываться от отпуска и получать материальную компенсацию», добавил депутат.
При этом, продолжил Нилов, работодатель, получив заявление от сотрудника, может компенсировать деньгами неиспользованную часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающую 28 дней. Однако, подчеркнул депутат, для руководителя это «не обязанность, а возможность».
Нилов также рассказал, что звучали предложения сократить число необходимых дней с 28 до 21 или обязать работодателя удовлетворять такое заявление сотрудника, но эти попытки не увенчались успехом — прежде всего в интересах защиты здоровья россиян, ведь «подобные предложения могут стимулировать работающих граждан отказываться от ухода в отпуск, что приведет к негативным последствиям для здоровья». Также, продолжил депутат, это создало бы дополнительную нагрузку на фонд оплаты труда.
«Этот вопрос активно обсуждался на площадке трехсторонней комиссии с участием наших профсоюзов, с объединением работодателей, и пока вопрос каких-либо серьезных корректировок в этой части отложен. Вводить какие-либо дополнительные регулирующие механизмы, которые бы могли каким-то образом негативно отразиться на здоровье наших граждан — недопустимо, и в этой части профсоюзная сторона занимает принципиальную позицию», — подытожил Нилов.
Продолжительность отпуска в РФ.
Стандартный ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней в год. Некоторым категориям граждан, а также сотрудникам с особыми условиями труда положены более длинные ежегодные отпуска или дополнительные дни отпуска.