Нилов: заменить весь неотгулянный отпуск деньгами без увольнения невозможно

Нилов также рассказал, что звучали предложения сократить число необходимых дней с 28 до 21 или обязать работодателя удовлетворять такое заявление сотрудника, но эти попытки не увенчались успехом — прежде всего в интересах защиты здоровья россиян, ведь «подобные предложения могут стимулировать работающих граждан отказываться от ухода в отпуск, что приведет к негативным последствиям для здоровья». Также, продолжил депутат, это создало бы дополнительную нагрузку на фонд оплаты труда.