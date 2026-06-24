В нацпарке «Красноярские Столбы» участились случаи травм и пропаж

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В национальном парке «Красноярские Столбы» участились случаи травматизма и потери ориентиров на местности.
Основные причины — падения с вершин и уступов, несоблюдение правил безопасности, выход за пределы обозначенных маршрутов, отмечает пресс-служба краевого агентства по ГО, ЧС и ПБ.
«За последнюю неделю спасатели шесть раз выезжали на происшествия в национальном парке. В основном, это травматизм любителей активного отдыха и один раз пришлось искать двух потерявшихся мальчиков. Просим посетителей реально оценивать свои силы, не рисковать без подготовки, а также не оставлять без внимания детей при прогулке на “Красноярских Столбах”, — подчеркнул начальник Красноярского поисково-спасательного отряда Дмитрий Тырцев.
В нацпарке функционируют два выдвижных спасательных поста — на Центральном и Восточном входах.
Посетителям рекомендуют: не покидать обозначенные тропы и маршруты, не совершать восхождения без подготовки и специального снаряжения, иметь при себе заряженный телефон.
При возникновении чрезвычайной ситуации обязательно звонить по телефону 112 или обращаться на посты, где ежедневно дежурят спасатели.