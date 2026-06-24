Скончался Ербаян Мухтар, заявила адвокат

Глубокие соболезнования близким!
Юрист, адвокат Инга Иманбай, выразила глубокие соболезнования близким Ербаян Мухтара. Она опубликовала видео, на котором запечатлены моменты борьбы солдата за свою жизнь.
Позже Инга Иманбай посвятила погибшему солдату еще один пост:
«К сожалению, сегодня мы узнали, что сердце Ербаян остановилось. Этот пост не просто прощание, потому что Ербаян, борясь за свою жизнь эти два года, повлиял на судьбу тысяч солдат.
Благодаря его истории многие проблемы в армии стали открыто обсуждаться. Родители, которые раньше молчали, заговорили. Общество начало требовать. Государственные органы были вынуждены отреагировать.
Иногда судьба одного человека может изменить всю систему. Ербаян был одним из таких граждан. Поэтому мы будем помнить его как символ борьбы за безопасность в армии.
Прощай, герой Ербаян. Твоя борьба не была напрасной», — написала адвокат Иманбай в соцсети Facebook.
История Ербаян Мухтара
Напомним, что в конце августа 2024 года в сети появилась информация о том, что молодой парень, отправившийся служить в армию, вернулся инвалидом.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Национальной гвардии. Через несколько месяцев после начала службы его госпитализировали в тяжелом состоянии, и он впал в кому. После этого он проходил лечение в Турции.
В сентябре 2025 года его повторно отправили на лечение в Турцию. В ноябре 2025 года вице-министр здравоохранения Тимур Муратов заявил, что Ербаян Мухтар был доставлен из Стамбула в Астану.
Месяц назад состояние солдата-срочника Ербаян Мухтара, который в 2024 году вернулся из армии инвалидом, резко ухудшилось. Врач солдата выступила с заявлением от имени его семьи.