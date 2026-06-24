Посевная кампания завершается в Хабаровском крае

Всего в этом году в регионе планируется обработать около 64 тысяч гектаров земли. В первую очередь, все силы сейчас брошены на завершение посевной кампании овощных культур. Меры государственной поддержки помогают местным фермерам расширять площадь возделываемой ими земли. К примеру, фермер Роман Масютин из Хабаровского района в этом году смог нарастить посевы картофеля по сравнению с 2025 годом с 5 до 125 гектаров за счет господдержки и помощи со стороны районных властей. В 2027-м он планирует еще больше увеличить площадь своих посевов, отведя землю под выращивание свеклы и моркови. Отметим, что фермеры в Хабаровском крае имеют возможность получать ряд субсидий на покупку техники и оборудования, лизинг, удобрения и запчасти, агротехнику, защиту растений, элитные семена и страховку. Особой помощью в регионе со стороны властей пользуются производители картофеля и овощей. Надо сказать, что наиболее активно весенние посевные работы прошли в Хабаровском, Вяземском, Бикинском и имени Лазо районах. Но сейчас посевная кампания завершается по всей территории Хабаровского края.