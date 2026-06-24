Охранник угнал экскаватор за 3 млн рублей и спрятал в лесу под ветками в ЕАО

36-летний местный житель работал охранником в электромонтажной компании в Смидовичском районе и имел доступ к ключам от экскаватора. Воспользовавшись отсутствием видеонаблюдения, во время утренней смены он взял ключи от техники стоимостью 3 175 200 рублей. Сам управлять экскаватором он не умел, поэтому позвал знакомого, сказав ему, что машина неисправна и ее нужно перегнать в лес для ремонта. Технику он спрятал в лесу в углублении и замаскировал ветками. Ключи вернул на место. Подозреваемого задержали, вину он признал. Экскаватор изъят и вернется владельцу. Возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.