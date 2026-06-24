Минтранс и МВД РФ оценивают риски эксплуатации праворульных авто

Российские ведомства проводят комплексный анализ использования автомобилей с правым рулем. Межведомственная работа ведется МВД совместно с Минпромторгом и ФГУП «НАМИ», в обсуждении также участвует Минтранс. На основе полученных данных профильные ведомства сформируют предложения по дальнейшему регулированию. Речь идет об оценке рисков, связанных с эксплуатацией таких машин на российских дорогах. Пока конкретные решения не приняты — ведется сбор и обработка информации.